Биохимики нашли причину болезни Паркинсона

Гибель нейронов, вызывающая симптомы болезни Паркинсона, может быть связана с нарушением выработки одного из белков, выяснили биохимики из Кордовского университета в Испании. Об этом они рассказали в статье в журнале Cellular and Molecular Neurobiology.

Фото: YouTube/Martin Parker YouTube/Martin Parker

Большинство симптомов болезни Паркинсона связано с отмиранием нейронов, вырабатывающих дофамин. Как выяснили авторы работы во время экспериментов на мышах, на этот процесс влияет белок DJ1, связь которого с болезнью Паркинсона уже наблюдалась ранее, но его точная функция оставалась неясна.

Сравнение нейронов в мозге мышей, имевших здоровый регулирующий выработку DJ1 ген, и не имевших такого гена либо имевших ген с мутацией показало, что нехватка DJ1 приводит к запуску у нейронов клеточного цикла, подразумевающего деление клеток. Однако нейроны не могут делиться, и в результате просто погибают.

«Это называется аберрантный клеточный цикл, и его связь с болезнью Паркинсона и отсутствием белка DJ1 была впервые описана в данном исследовании», — отметили авторы работы.