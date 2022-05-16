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59 минут назад

Биохимики нашли причину болезни Паркинсона

Газета.Ru

Гибель нейронов, вызывающая симптомы болезни Паркинсона, может быть связана с нарушением выработки одного из белков, выяснили биохимики из Кордовского университета в Испании. Об этом они рассказали в статье в журнале Cellular and Molecular Neurobiology.

Биохимики нашли причину болезни Паркинсона
Фото: YouTube/Martin ParkerYouTube/Martin Parker

Большинство симптомов болезни Паркинсона связано с отмиранием нейронов, вырабатывающих дофамин. Как выяснили авторы работы во время экспериментов на мышах, на этот процесс влияет белок DJ1, связь которого с болезнью Паркинсона уже наблюдалась ранее, но его точная функция оставалась неясна.

Сравнение нейронов в мозге мышей, имевших здоровый регулирующий выработку DJ1 ген, и не имевших такого гена либо имевших ген с мутацией показало, что нехватка DJ1 приводит к запуску у нейронов клеточного цикла, подразумевающего деление клеток. Однако нейроны не могут делиться, и в результате просто погибают.

«Это называется аберрантный клеточный цикл, и его связь с болезнью Паркинсона и отсутствием белка DJ1 была впервые описана в данном исследовании», — отметили авторы работы.

Исследователи надеются, что новые данные позволят в будущем разработать схемы терапии, направленной на борьбу с причинами болезни Паркинсона, а не с ее симптомами.

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