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12 минут назад

Ученые из Японии и США обнаружили в метеоритах все азотистые основания, входящие в состав ДНК и РНК

FBM.ru

РИА Новости сообщает об исследовании ученых из Японии и США, которые изучили три богатых углеродом метеорита и обнаружили в них полный набор азотистых соединений, необходимых для ДНК и РНК. Это сильный аргумент в пользу гипотезы о том, что жизнь пришла на Землю из космоса.

В метеоритах нашли все азотистые основания, входящие в состав ДНК
Фото: FBM.ruFBM.ru

Земля сформировалась четыре с половиной миллиарда лет назад. Условия для жизни возникли примерно семьсот миллионов лет спустя. Но как возникла жизнь на Земле?

Существует несколько теорий, объясняющих это, и одна из них – космогенная. Эта теория говорит, что жизнь была занесена на нашу планету из космоса. У каждой из этих теорий есть свои последователи. Однако, новое исследование добавляет очков в пользу теории внеземного происхождения жизни.

С биологической точки зрения, появление ДНК и РНК является ключевым моментом в происхождении жизни. Основу этих макромолекул, обеспечивающих хранение и передачу наследственной информации, составляют свернутые сахаро-фосфатные нити, к которым присоединены азотистые, или нуклеотидные, основания.

Всего их пять: четыре входят в состав ДНК и четыре – в состав РНК. Три из них одинаковы и в ДНК, и в РНК, а одно отличается. Аденин и гуанин были обнаружены в метеоритах еще в 1960-х годах. Благодаря сегодняшней очень чувствительной технологии ученые смогли найти полные наборы азотистых оснований в метеоритах, найденных на Земле ранее с 1950 по 2000 год.

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