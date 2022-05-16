В метеоритах нашли все азотистые основания, входящие в состав ДНК

РИА Новости сообщает об исследовании ученых из Японии и США, которые изучили три богатых углеродом метеорита и обнаружили в них полный набор азотистых соединений, необходимых для ДНК и РНК. Это сильный аргумент в пользу гипотезы о том, что жизнь пришла на Землю из космоса.

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Земля сформировалась четыре с половиной миллиарда лет назад. Условия для жизни возникли примерно семьсот миллионов лет спустя. Но как возникла жизнь на Земле?

Существует несколько теорий, объясняющих это, и одна из них – космогенная. Эта теория говорит, что жизнь была занесена на нашу планету из космоса. У каждой из этих теорий есть свои последователи. Однако, новое исследование добавляет очков в пользу теории внеземного происхождения жизни.

С биологической точки зрения, появление ДНК и РНК является ключевым моментом в происхождении жизни. Основу этих макромолекул, обеспечивающих хранение и передачу наследственной информации, составляют свернутые сахаро-фосфатные нити, к которым присоединены азотистые, или нуклеотидные, основания.