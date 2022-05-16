Минцифры смягчит требования к отечественному ПО

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. В Минцифры России предлагают изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), чьи продукты можно включать в реестр отечественного софта. С такой инициативой глава Минцифры Максут Шадаев обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

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Как пишет издание, в ведомстве считают, что "приоритетным критерием" для включения в реестр отечественного ПО должна быть не доля участия российского лица в разработке ПО, а контроль его деятельности российскими лицами. В письме отмечается, что действующие правила не позволяют "достаточному количеству российских компаний" внести продукты в реестр.

По данным газеты, Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития, которые должны их утвердить к 20 мая. Директор департамента развития цифровой экономики МЭР Анатолий Дюбанов уточнил "Коммерсанту", что Минэкономразвития поддерживает данную инициативу.

Ранее правительство РФ разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний. Однако российское законодательство требует, чтобы производители техники предустанавливали отечественное программное обеспечение. "Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия", - отметили в Минцифры. В связи с этим ведомство предложило освободить продавцов от штрафов за технику без предустановленного ПО.