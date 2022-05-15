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1 час назад

В "Авито" объяснили сбой в работе сайта и приложения проблемами у провайдера

ТАСС

Причиной сбоя в работе сайта и приложения крупнейшего в РФ сервиса объявлений "Авито" стали технические проблемы у внешнего провайдера. Работа платформы восстановлена, сообщил в воскресенье ТАСС представитель пресс-службы компании.

В "Авито" объяснили сбой в работе проблемами у провайдера
Фото: ТАССТАСС

"Минувшей ночью были зафиксированы технические проблемы у внешнего провайдера, что повлияло на работоспособность нашего сервиса. Инцидент не связан с какими-то внешними атаками", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сбой был оперативно устранен командой.

Сайт и приложение крупнейшего в РФ сервиса объявлений "Авито" перестали открываться у пользователей вечером в субботу. Вскоре сайт и приложение платформы вновь стали доступны.

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