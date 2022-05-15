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41 минуту назад

Стало известно об уязвимости в Telegram, позволяющей взламывать аккаунты пользователей

Газета.Ru

С начала специальной военной операции на Украине в Telegram было взломано несколько аккаунтов, принадлежащих администраторам российских каналов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Стало известно об уязвимости в Telegram
Фото: Pexels Pexels

По его данным, аккаунты взломали с помощью рассылки адресов Telegram-чатов и каналов. В ссылках были указаны адреса ресурсов с вредоносным кодом. Он помог перехватывать управление над аккаунтом жертвы.

«В десктопной версии Telegram есть уязвимость, допускающая запуск стороннего кода, инъекция которого осуществляется при переходе по ссылке. Функционал кода заключается в передаче доступа к аккаунту третьему лицу», – объяснил Бедеров.

По словам специалиста, впервые похожая уязвимость Telegram была описана специалистами Positive Technologies в апреле 2022 года. Однако на тот момент об использовании эксплойта в «дикой природе» известно еще не было.

«Предположу, что уязвим может быть не сам Telegram, а приложения, которые открывают гиперссылки. Вероятно, мессенджер исправит данную уязвимость десктопной-версии в ближайшем обновлении», – сказал Бедеров.

Бедерову достоверно известно о нескольких случаях применения данной уязвимости против администраторов российских Telegram-каналов. Однако он не исключает, что жертв может быть больше. Раскрывать имена атакованных пользователей специалист не стал.

Также эксперт предупредил, что злоумышленниками рассылаются не только зараженные адреса Telegram-каналов и чатов, но и ссылки на установочные файлы вредоносного ПО с таким же функционалом, которые маскируются под видеофайлы с расширением .mp4.

По словам Бедерова, в Telegram уже направлено соответствующее уведомление об уязвимости.

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