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25 минут назад

Гибкий смартфон Samsung получит камеру лучше, чем у флагмана S22 Ultra

Ferra.ru

Samsung остаётся лидером на рынке складных гаджетов, и компании приходится находить конкурентные преимущества, чтобы не потерять эту позицию. Похоже, что в следующем поколении смартфонов Galaxy Z Fold будт сделан акцент на возможностях камеры.

Гибкий смартфон Samsung получит камеру лучше, чем флагман S22 Ultra
Фото: Getty ImagesGetty Images

Ходят слухи, что Galaxy Z Fold 4 получит лучшую систему камер, чем у Fold 3, который оснащён 12-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

Согласно информации инсайдера Ice Universe, следующий телефон Galaxy Z Fold получит 50-мегапиксельную основную камерой, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Инсайдер добавил, что это будет лучший 3-кратный телеобъектив Samsung за всю историю — даже лучше, чем у флагмана Galaxy S22 Ultra. Это может сделать Galaxy Z Fold 4 одним из лучших камерофонов года.

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