Эксперт рассказала, как продлить срок службы смартфонов

Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что приводит к замедлению скорости работы и негативно влияет на гаджеты, рассказала менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.

Эксперт добавила, что программы-майнеры, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства. В первую очередь, продолжила она, следует внимательно относиться к источникам загрузки новых файлов.

"В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Рудая подчеркнула, что важно загружать необходимые файлы из первоисточников. В частности, с официальных сайтов компаний. Кроме того, необходимо проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы. Она также посоветовала удалять неиспользуемые приложения. Или же блокировать ранее выданные им разрешения.