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1 час назад

Эксперт рассказала, как продлить срок службы смартфонов

Москва24иещё 1

Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что приводит к замедлению скорости работы и негативно влияет на гаджеты, рассказала менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.

Эксперт рассказала, как продлить срок службы смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт добавила, что программы-майнеры, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства. В первую очередь, продолжила она, следует внимательно относиться к источникам загрузки новых файлов.

"В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Рудая подчеркнула, что важно загружать необходимые файлы из первоисточников. В частности, с официальных сайтов компаний. Кроме того, необходимо проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы. Она также посоветовала удалять неиспользуемые приложения. Или же блокировать ранее выданные им разрешения.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что программы для скрытого майнинга затрудняют использование собственного компьютера, приводят к росту потребления электроэнергии и быстрому износу устройства.

Наука и техника,Алексей Лукацкий,Cisco,
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