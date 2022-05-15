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50 минут назад

Facebook и Instagram запретили доступ к песне победителей "Евровидения" для россиян

ТАССиещё 1

Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне победителей Евровидения 2022 года украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra с песней "Стефания", выяснил корреспондент ТАСС.

Для россиян заблокировали песню победителей "Евровидения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трек нельзя добавить в stories - при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены.

Также песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России.

"Эта песня в настоящее время недоступна", - появляется сообщение при попытке прослушать трек, добавленный другими пользователями.

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение". Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в Турине. Это третья победа Украины на "Евровидении". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Конкурс проходил в этом году под девизом "Звучание красоты".

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