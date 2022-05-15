Ученые из МАИ разработали ползающего космического робота

Специалисты из Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора. Устройство предполагается использовать в космосе, передает ТАСС.
Мобильный микроробот предназначен для инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов или МКС, в экстремальных ситуациях, для сокращения рисков человека в условиях открытого космоса.
Аппарат оснащен платформой, на которой размещена служебная и целевая нагрузка, а также движители-микроактюаторы, закрепленные в ряд с двух сторон платформы. На незакрепленных хвостовиках находятся захватные устройства.
В движение робот приходит благодаря изменению формы микроактюаторов, хвостовики которых закрепляются в зазорах между солнечными элементами.
«Длина шага при этом определяется геометрическими размерами солнечных элементов батареи. Эти признаки в совокупности позволяют обеспечить повышенный жизненный цикл ползающего космического микроробота-инспектора за счет использования механических захватных устройств и расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования ползающего космического микроробота-инспектора», – говорится в описании к патенту.
Напомним, ранее ученые из МАИ создали ученого робота-манипулятора, который способен играть в шахматы. А в Самарском национальном исследовательском университете им. Королева представили проект роботизированного комплекса для автоматического спасения космонавта в открытом космосе.