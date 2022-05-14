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40 минут назад

Пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса Avito

Вечерняя Москва

Пользователи российского маркетплейса по купле-продаже личных вещей Avito сообщают о сбоях в его работе. Последние несколько десятков минут не работает официальный сайт сервиса, желающим попасть на площадку выдает ошибку под номером 502.

В работе «Авито» произошел сбой
Фото: depositphotosdepositphotos

Сбои наблюдаются по всей России. Кроме того, сообщается о сбоях в работе мобильного приложения Avito. Пользователи не могут создать объявление, а также посмотреть желаемые товары на платформе.

Судя по всем признакам, на портал может быть совершена ddos-атака, которой ранее подвергались многие российские сервисы.

В минувший понедельник, 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю сервиса. Технические специалисты подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не поврежден.

На то, чтобы восстановить доступ к порталу, специалистам понадобилось два дня. Хостинг вновь заработал в минувшую среду, 11 мая.

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