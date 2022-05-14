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1 час назад

Санкции против России сказались на работе астронавтов США

Майк Габриелян

Западные санкции против России начали негативно сказываться на работе американских астронавтов. Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на советника NASA по безопасности Сьюзен Хелмс.

Санкции против России сказались на работе астронавтов США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Хелмс рассказала, что астронавты NASA по-прежнему тренируются в России, а российские космонавты - в США. Однако это партнерство испытывает на себе влияние экономических санкций в отношении РФ.

«Санкции создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности, особенно для сотрудников NASA в России», — сказала Хелмс.

По ее словам, авиакомпании сокращают или приостанавливают полеты в Москву. Кредитные карты трудно или невозможно использовать, поскольку банки прекращают операции в РФ. Также произошел «добровольный отъезд» некоторых сотрудников NASA и членов их семей из России, что вынудило агентство «управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем в прошлом».

Санкции также оказывают «периферийное влияние» на вклад России в партнерство с МКС, добавила Хелмс. В качестве примера она привела Microsoft, которая приостановила поддержку своих программ в России.

При этом, по словам советника, NASA по-прежнему «решительно» поддерживает перекрестные полеты своих астронавтов на кораблях «Союз», и космонавтов РФ на Crew Dragon.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрестных полетах.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,Microsoft,
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