Найдена четверная звезда, способная несколько раз взорваться, как сверхновая

Новозеландские астрономы обнаружили необычную четверную звездную систему, которая может взорваться, как сверхновая, новым, ранее не известным способом.

Фото: University of Canterbury University of Canterbury

Исследование об этом астрономами Университета Кентербери опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Система HD74438 была обнаружена в 2017 году с помощью обзора миссии Gaia. В ходе нескольких лет наземных наблюдений ученые выяснили, что система состоит из одной короткопериодической двойной системы звезд и второй такой же, вращающейся вокруг первой по вытянутой орбите. Расчеты показали, что гравитационные эффекты со стороны внешней пары приводят к изменению орбит внутренней, делая их более эксцентрическими.