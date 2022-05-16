В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
30 минут назад

Найдена четверная звезда, способная несколько раз взорваться, как сверхновая

Газета.Ruиещё 1

Новозеландские астрономы обнаружили необычную четверную звездную систему, которая может взорваться, как сверхновая, новым, ранее не известным способом.

Найдена четверная звезда, способная несколько раз взорваться, как сверхновая
Фото: University of CanterburyUniversity of Canterbury

Исследование об этом астрономами Университета Кентербери опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Система HD74438 была обнаружена в 2017 году с помощью обзора миссии Gaia. В ходе нескольких лет наземных наблюдений ученые выяснили, что система состоит из одной короткопериодической двойной системы звезд и второй такой же, вращающейся вокруг первой по вытянутой орбите. Расчеты показали, что гравитационные эффекты со стороны внешней пары приводят к изменению орбит внутренней, делая их более эксцентрическими.

Было показано, что в ходе будущей эволюции эти эффекты приведут к одному или нескольким столкновениям и слияниям звезд, в результате которых могут образоваться так называемые белые карлики. В результате перетекания вещества эти карлики могут спровоцировать термоядерные взрывы сверхновых, утверждают ученые.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители