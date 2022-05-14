Rutube восстановил загрузку видео после взлома

Российский видеохостинг Rutube восстанавливается после масштабной кибератаки, которая вывела из строя сайт на три дня. Сейчас специалистам платформы удалось запустить загрузку видео. Об этом представители компании рассказали в собственном Telegram-канале.

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Помимо этого, разработчики восстановили модерацию роликов и напомнили, что её проходят лишь неверифицированные пользователи. Ранее специалисты платформы починили несколько функций: доступ к сайту,️ авторизацию и кнопку «В топ». Также пользователи платформы могли снова искать ролики — заработала функция поиска.

Проблемы у сайта Rutube начались 9 мая, за несколько часов до Парада Победы, который администрация платформы планировала транслировать в прямом эфире. Неизвестные совершили кибернападение на сайт, после чего он был недоступен три дня. Затем разработчики восстановили код платформы и начали частично запускать функции Rutube.

«На Rutube было совершено множество атак, которые были успешно локализованы. Однако инцидент 9 мая был другого уровня сложности. Установить готовность инфраструктуры к такой целевой атаке можно, только столкнувшись с ней», — заявили в блоге платформы.