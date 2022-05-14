В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
53 минуты назад

Rutube восстановил загрузку видео после взлома

Секрет Фирмы

Российский видеохостинг Rutube восстанавливается после масштабной кибератаки, которая вывела из строя сайт на три дня. Сейчас специалистам платформы удалось запустить загрузку видео. Об этом представители компании рассказали в собственном Telegram-канале.

Rutube восстановил загрузку видео после взлома
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого, разработчики восстановили модерацию роликов и напомнили, что её проходят лишь неверифицированные пользователи. Ранее специалисты платформы починили несколько функций: доступ к сайту,️ авторизацию и кнопку «В топ». Также пользователи платформы могли снова искать ролики — заработала функция поиска.

Проблемы у сайта Rutube начались 9 мая, за несколько часов до Парада Победы, который администрация платформы планировала транслировать в прямом эфире. Неизвестные совершили кибернападение на сайт, после чего он был недоступен три дня. Затем разработчики восстановили код платформы и начали частично запускать функции Rutube.

«На Rutube было совершено множество атак, которые были успешно локализованы. Однако инцидент 9 мая был другого уровня сложности. Установить готовность инфраструктуры к такой целевой атаке можно, только столкнувшись с ней», — заявили в блоге платформы.

Ранее «Секрет» писал , что хакеры взломали расписание российских телеканалов. Фото: Telegram-канал ГаZпром-Медиа Холдинг

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители