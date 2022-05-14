Учёные рассказали, как казаться более привлекательным для окружающих

Учёные обнаружили внешние сигналы, которые люди дают другим при общении, играющие ключевую роль в построении социальных сетей. Оказалось, что чем более напряжённым вы выглядите, тем больше вы симпатичны окружающим.

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Исследователи рассказали, что переживание стресса и поведение связаны. Когда кто-то находится в состоянии стресса, он с большей вероятностью проявит то, что назвали самонаправленным поведением. Человек прикасается к лицу, грызёт ногти, возится с предметами и играет с волосами. Чтобы узнать, как это всё воспринимают окружающие, учёные провели эксперимент.

Они вызвали лёгкий стресс у добровольцев: у участников было три минуты, чтобы подготовиться к презентации и пробному собеседованию, после чего сразу же последовал сложный тест по математике. Этих людей сняли на видео, а затем показали эти кадры другой группе добровольцев.