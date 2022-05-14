В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Учёные рассказали, как казаться более привлекательным для окружающих

Ferra.ru

Учёные обнаружили внешние сигналы, которые люди дают другим при общении, играющие ключевую роль в построении социальных сетей. Оказалось, что чем более напряжённым вы выглядите, тем больше вы симпатичны окружающим.

Учёные рассказали, как казаться более привлекательным для окружающих
Фото: ТАССТАСС

Исследователи рассказали, что переживание стресса и поведение связаны. Когда кто-то находится в состоянии стресса, он с большей вероятностью проявит то, что назвали самонаправленным поведением. Человек прикасается к лицу, грызёт ногти, возится с предметами и играет с волосами. Чтобы узнать, как это всё воспринимают окружающие, учёные провели эксперимент.

Они вызвали лёгкий стресс у добровольцев: у участников было три минуты, чтобы подготовиться к презентации и пробному собеседованию, после чего сразу же последовал сложный тест по математике. Этих людей сняли на видео, а затем показали эти кадры другой группе добровольцев.

Оказалось, что люди довольно хорошо распознают, когда кто-то испытывает стресс. Чем больше самонаправленного поведения демонстрировал человек, тем более напряжённым он казался. При этом таких людей считали более привлекательными.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители