Илон Маск захотел проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что планирует проверить 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных.

Фото: NASA / Bill Ingalls NASA / Bill Ingalls

По его словам, он ждет сведений, согласно которым спам-аккаунты не превышают 5 процентов от всех пользователей платформы.

— Чтобы выяснить это, моя команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter, — цитирует предпринимателя ТАСС.

Он добавил, что остальным пользователям рекомендуется сделать то же самое.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.