Археологи нашли на Сардинии каменных гигантов возрастом 3000 лет

Ученые, исследующие некрополь Монте-Прама (Сардиния), обнаружили две гигантских каменных статуи. Они изображали древних бойцов, сообщает Heritage Daily.

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Артефакты датировали периодом между 850 и 750 годами до нашей эры, то есть их возраст составляет примерно три тысячи лет. Статуи глубоко ушли в землю. Археологи отметили, что предстоит проделать большую работу, чтобы освободить крупные и тяжелые блоки туловищ от скопившихся отложений.

По мнению ученых, статуи были созданы народом нурагов – цивилизацией, которая существовала на Сардинии еще до римского нашествия. Они оставили после себя не только статуи высотой до двух метров, но и многочисленные мегалитические сооружения.

Некрополь Монте-Прама начали исследовать в ХХ веке. В 1974 году местные фермеры обнаружили на поле предмет, похожий на огромную каменную голову. Археологи подтвердили, что это действительно фрагмент древней статуи.

Изначально считалось, что артефакты относятся к карфагенским поселениям на Сардинии. Карфаген занял часть острова примерно в 500 году до нашей эры. Но последующий анализ показал, что статуи гораздо старше.

После ряда исследований археологи установили, что каменные гиганты были созданы цивилизацией, процветавшей на Сардинии примерно с 18 по 8 века до нашей эры. За время раскопок в этом регионе было найдено два десятка каменных скульптур. Их идентифицировали как лучников, воинов и кулачных бойцов.

Новую находку уже назвали «исключительным открытием». Ученые до сих пор не знают, с какой целью древний народ создавал эти фигуры. Возможно, они охраняли тех, кто захоронен в некрополе, но это – лишь теория.

Есть и еще одна загадка. Все статуи были найдены разбитыми, и, по мнению исследователей, их уничтожили намеренно. Но свидетельств о том, как и почему это произошло, не осталось – возможно, сами нураги избавились от своих идолов, или же это сделали чужеземные захватчики.