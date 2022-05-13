Найдена причина смертельных наводнений в Южной Африке

Группа ученых-метеорологов World Weather Attribution нашла причину разрушительных наводнений в Южной Африке, которые привели к смерти более 400 человек. По их мнению, аномальные погодные условия вызвали антропогенные факторы, спровоцировавшие глобальное потепление.
Ученые анализировали тропические штормы в провинциях Восточный Кейп и Квазулу-Натал в апреле 2022 года. Они выявили корреляцию между влиянием человека на изменение климата и погодными условиями. Один из аналитиков группы Изидин Пинто уверен, что человечеству необходимо немедленно сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к резко повысившейся температуре в мире и более разрушительным наводнениям.
Также ученые предсказали, что количество аномальных погодных условий в африканском регионе из-за изменения климата вырастет вдвое.
В результате апрельского наводнения в ЮАР серьезно пострадали 40 тысяч человек, 435 — погибли. Материальный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда долларов.