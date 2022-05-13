Ученые научились подавлять диабет у обезьян

Медики изобрели гидрогелевые наночастицы на базе клеток поджелудочной железы, способные вырабатывать инсулин. Об этом сообщила пресс-служба Технологического института Джорджии.

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Опыты показали, что наночастицы успешно вырабатывали инсулин и защищали клетки поджелудочной железы от атак иммунной системы на протяжении свыше двухсот дней и при этом их имплантация не вызвала воспалений и других опасных побочных эффектов.