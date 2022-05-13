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54 минуты назад

Китайские и американские учёные научились подавлять диабет у обезьян

Говорит Москва

Медики изобрели гидрогелевые наночастицы на базе клеток поджелудочной железы, способные вырабатывать инсулин. Об этом сообщила пресс-служба Технологического института Джорджии.

Ученые научились подавлять диабет у обезьян
Фото: EPAEPA

Опыты показали, что наночастицы успешно вырабатывали инсулин и защищали клетки поджелудочной железы от атак иммунной системы на протяжении свыше двухсот дней и при этом их имплантация не вызвала воспалений и других опасных побочных эффектов.

По статистике ВОЗ, примерно 463 миллиона людей сегодня страдают от диабета первого и второго типа. Почти все диабетики вынуждены постоянно принимать инсулин для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить негативное влияние его избытка на здоровье.

Наука и техника,ВОЗ,
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