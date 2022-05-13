Ученые научились подавлять диабет у обезьян

Медики изобрели гидрогелевые наночастицы на базе клеток поджелудочной железы, способные вырабатывать инсулин. Об этом сообщила пресс-служба Технологического института Джорджии.
Опыты показали, что наночастицы успешно вырабатывали инсулин и защищали клетки поджелудочной железы от атак иммунной системы на протяжении свыше двухсот дней и при этом их имплантация не вызвала воспалений и других опасных побочных эффектов.
По статистике ВОЗ, примерно 463 миллиона людей сегодня страдают от диабета первого и второго типа. Почти все диабетики вынуждены постоянно принимать инсулин для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить негативное влияние его избытка на здоровье.