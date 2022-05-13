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32 минуты назад

Ученые рассказали, как видеоигры влияют на детей

Мария Иванова

Научный журнал Nature опубликовал результаты последнего научного исследования Каролинского института Швеции. В течение двух лет команда специалистов изучала, как видеоигры влияют на детский интеллект — оказалось, что вполне положительно.

Ученые рассказали, как видеоигры влияют на детей
Фото: Epic GamesEpic Games

Согласно данным эксперимента, несколько часов игры могут немного повысить IQ ребенка, тогда как просмотр телевидения и серфинг социальных сетей практически не влияют на умственные способности. Этот вывод ученые сделали исходя из опроса более 9 000 детей, проживающих в США.

Авторы исследования также отмечают, что, хотя эксперимент учитывал генетические и социальные факторы, пока нельзя сказать, как видеоигры влияют на другие аспекты жизни детей, вроде самочувствия или образования.

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