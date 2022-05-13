Ученые рассказали, как видеоигры влияют на детей

Научный журнал Nature опубликовал результаты последнего научного исследования Каролинского института Швеции. В течение двух лет команда специалистов изучала, как видеоигры влияют на детский интеллект — оказалось, что вполне положительно.

Фото: Epic Games Epic Games

Согласно данным эксперимента, несколько часов игры могут немного повысить IQ ребенка, тогда как просмотр телевидения и серфинг социальных сетей практически не влияют на умственные способности. Этот вывод ученые сделали исходя из опроса более 9 000 детей, проживающих в США.