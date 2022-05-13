В США разработают новую ракету

Американская компания Astra разработает новую одноразовую ракету Rocket 4.0 повышенной, по сравнению с носителем Rocket 3.3, грузоподъемности. Об этом пишет SpaceNews.

Фото: NASA NASA

Издание отмечает, что Rocket 4.0 сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 300 килограммов грузов и до 200 килограммов на солнечно-синхронную по «базовой цене» 3,95 миллиона долларов. В качестве двигателей первой ступени ракеты планируется, возможно, использовать два силовых агрегата Firefly Aerospace Reaver.

В публикации говорится, что в настоящее время число сотрудников, задействованных в запуске Rocket 3.3, выводящей за раз всего несколько спутников формата CubeSat, снижено с 21 до 8. В случае Rocket 4.0 этот показатель планируется уменьшить. Тестовый запуск новой ракеты запланирован на четвертый квартал.

В ноябре 2021 года сверхлегкий носитель Rocket 3.3 американской компании Astra, позиционируемый как потенциально самая дешевая в мире ракета для выведения небольшой полезной нагрузки в космос, впервые достиг околоземной орбиты. В декабре 2020 года носитель Rocket 3.3 впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством.