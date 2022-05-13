Археологи обнаружили вокруг Стоунхенджа загадочные древние ямы

"Объединив новые техники геофизических исследований со взятием кернов, наша команда обнаружила самые ранние следы человеческой активности, ранее не известные в районе Стоунхенджа", - пояснил соавтор работы археолог Ник Снэшалл. – Обнаружение крупнейшей известной мезолитической ямы на северо-западе Европы показывает, что это было особенное место для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были воздвигнут первые камни".