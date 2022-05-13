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36 минут назад

Археологи обнаружили вокруг Стоунхенджа загадочные древние ямы

Газета.Ru

Вокруг знаменитого памятника Стоунхендж в Великобритании обнаружены ранее не известные рукотворные ямы. Об этом сообщили археологи из Университета Бирмингема в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science.

Археологи обнаружили вокруг Стоунхенджа загадочные древние ямы
Фото: University of BirminghamUniversity of Birmingham

Их работа стала первым исследованием окружающего памятник ландшафта при помощи современных электромагнитных методов. Он позволил обнаружить сотни больших отверстий в земле каждое диаметром свыше 2,4 метра. Большинство из них были созданы руками человека тысячи лет назад.

"Объединив новые техники геофизических исследований со взятием кернов, наша команда обнаружила самые ранние следы человеческой активности, ранее не известные в районе Стоунхенджа", - пояснил соавтор работы археолог Ник Снэшалл. – Обнаружение крупнейшей известной мезолитической ямы на северо-западе Европы показывает, что это было особенное место для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были воздвигнут первые камни".

Круглые ямы возрастом 8000-1300 лет до нашей эры в основном обнаружены на возвышениях к западу и востоку от памятника. Самая широкая и древняя яма, диаметром свыше трех метров, имеет глубину 1,85 метра.

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