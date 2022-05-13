В WhatsApp появится удобная функция

Согласно источнику, поисковые фильтры появятся в будущем обновлении и будут доступны пользователям iOS, Android и ПК-версии мессенджера. Параметры фильтрации будут дополнены новыми возможностями — поиском сообщений среди контактов и собеседников, не занесенных в записную книжку пользователя, а также поиском среди непрочитанных сообщений. В прошлом году эти же фильтры появились в WhatsApp Business.