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30 минут назад

В WhatsApp упростят поиск чатов и непрочитанных сообщений

Газета.Ru

Разработчики WhatsApp тестируют новые поисковые фильтры внутри мессенджера, сообщает портал WABetaInfo. В настоящее время функция доступна только для бизнес-аккаунтов.

В WhatsApp появится удобная функция
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно источнику, поисковые фильтры появятся в будущем обновлении и будут доступны пользователям iOS, Android и ПК-версии мессенджера. Параметры фильтрации будут дополнены новыми возможностями — поиском сообщений среди контактов и собеседников, не занесенных в записную книжку пользователя, а также поиском среди непрочитанных сообщений. В прошлом году эти же фильтры появились в WhatsApp Business.

Сообщается, что функция с расширенным поиском находится на стадии разработки и остается недоступной для стандартных учетных записей WhatsApp. Точные сроки появления новой функции остаются неизвестны.

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