Названо условие снижение цен на видеокарты

Если биткоин подешевеет примерно на 30 процентов, скорее всего, стоит ожидать и снижения цен на видеокарты, считает эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Вторичный рынок

Видео дня

«Если биткоин стоил 35 [тысяч долларов], а сейчас стоит 29 — это еще некритично. Конечно, паникеры будут стараться из темы майнинга выходить, но потом могут даже вернутся. Падение биткоина на 30 процентов — это уже будет сигнал рынку, что что-то пошло не так, и в ближайшие какие-то периоды возможно еще падение», — объяснил эксперт.

По его мнению, спрос на видеокарты, а, как следствие, и цены в таком случае будут падать лишь на вторичном рынке.

«Зависимость стоимости криптовалют и видеокарт непрямая, потому что цены на видеокарты устанавливают производители — они вложили в видеокарту кучу денег и сказали: 2Давайте, она будет стоит 200 тысяч", например, и это не потому, что есть майнеры, а потому что они затратили на нее кучу денег. Конечно, какой-то спрос будет снижаться, будет снижаться стоимость видеокарт на вторичном рынке, а вот на новые видеокарты вряд ли цена станет сильно меньше», — поделился Синяков.

Сложности производителей

С одной стороны, производители видеокарт рады повышению спроса в виду майнинга, но, с другой стороны, это ставит их в затруднительное положение.

«Майнинг — это безграничный процесс, майнеров становится только больше. Больше манеров — больше нужно видеочипов, а фабрик мало. Что остается производителю? Наращивать производство, но наращивать производство — это очень серьезный риск, потому что не сегодня завтра биткоин упадет вниз, и что потом делать с этими фабриками, на которые затрачены деньги? — отметил специалист.

Благодаря майнингу видеокарты раскупаются, но майнинг не дает возможности расти индустрии геймеров, которая является более стабильной, подчеркнул Синяков. По его словам, она является более стабильной, так как нельзя запретить людям играть, а вот запретить добывать или реализовывать криптовалюту можно.