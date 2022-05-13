Альфа-Банк выпустил банкомат в стиле игрового компьютера

В сети появились фото и видео нового банкомата Альфа-Банка. Его отличительной особенностью стал внешний вид, сильно напоминающий игровые ПК.
Всё дело в том, что коробка для приёма и снятия денег получила систему жидкостного охлаждения и прозрачный корпус. Последнее, к слову, позволяет наблюдать за тем, как происходит вся работа банкомата: как вращаются вентиляторы, как работает охлаждающая жидкость, как печатается чек.
Представители банка уже заявили, что устройство работает как обыкновенный банкомат. А это значит, что пользователям, для управления, доступен гигантский сенсорный дисплей. При этом система принимает карты, отсчитывает деньги и т.д.
Пока что подобный девайс можно встретить лишь в офисе Альфа-Банка в Технопарке в Москве. Но уже совсем скоро, судя по последним данным, его установят в одном из крупнейших торговых центров Москвы. Правда, пока что неизвестно, в каком именно.