Ученые впервые вырастили растения на лунной почве

Её образцы были собраны ещё астронавтами космического корабля «Аполлон-11» — Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и другими. Как сообщает Associated Press, специалисты из Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды посадили лунную почву разуховидку (сорный цветок). Все семена проросли.

Фото: NASA NASA

Грубость лунной почвы так сильно повлияла на мелкие цветущие сорняки, что они росли медленнее, чем саженцы, посаженные в поддельную лунную грязь с Земли. Большинство растений, посаженных в натуральную лунную почву, оказались низкорослыми.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Communications Biology.