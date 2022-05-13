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27 минут назад

Учёные впервые вырастили растения на лунной почве

Говорит Москваиещё 1

Её образцы были собраны ещё астронавтами космического корабля «Аполлон-11» — Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и другими. Как сообщает Associated Press, специалисты из Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды посадили лунную почву разуховидку (сорный цветок). Все семена проросли.

Ученые впервые вырастили растения на лунной почве
Фото: NASANASA

Грубость лунной почвы так сильно повлияла на мелкие цветущие сорняки, что они росли медленнее, чем саженцы, посаженные в поддельную лунную грязь с Земли. Большинство растений, посаженных в натуральную лунную почву, оказались низкорослыми.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Communications Biology.

Всего 382 килограмма лунных камней и грунта были доставлены обратно шестью экипажами «Аполлона». Часть самой ранней лунной пыли была посыпана на растения, находящиеся в корабле вместе с астронавтами, остальное было предоставлено для опытов.

Наука и техника,Нил Армстронг,
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