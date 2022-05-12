Представлен смартфон с черно-белым экраном

Китайская компания Hisense представила смартфон Hisense A9 с 6,1-дюймовым E-Ink-дисплеем, сообщает портал Liliputing. Новинку оценили в 1800 юаней (около 17,4 тыс. руб).

Hisense A9 отличается от конкурентов тем, что в качестве основного экрана в нем используется дисплей с электронными чернилами (E-Ink), плотность которого составляет 300 пикселей на дюйм. Такие экраны обеспечивают лучшую видимость под прямыми солнечными лучами. Кроме того, E-Ink-дисплеи, как правило, имеют гораздо более низкое энергопотребление, чем IPS или OLED. Это объясняется тем, что в таких экранах энергия потребляется только при обновлении изображения. Это означает, что устройство способно отображать статическое изображение или текст бесконечно.

Тем не менее, дисплей Hisense A9 поддерживает только 16 оттенков серого, в то время как IPS и OLED-матрицы отображают миллионы. Также частота обновления изображения в Hisense A9 ниже стандартных 60 Гц, но ее, как сообщает производитель, достаточно для чтения, просмотра веб-страниц или использования приложений.

Смартфон получил одну основную камеру на 13 Мп и фронтальную — на 5 Мп, а на боковой грани гаджета расположен сканер отпечатков пальцев.

Hisense A9 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 662, 128 ГБ флеш-памяти и 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что смартфон также получил аккумулятор емкостью 4000 мАч и выделенный аудио-чип ES9318 с поддержкой кодеков LDAC, AAC, SBC, и Aptx.