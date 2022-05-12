Ученые впервые засняли тень черной дыры в Млечном пути

Глобальная сеть радио- и миллиметровых обсерваторий «Телескоп горизонта событий» (EHT) получила первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный путь. Новые результаты исследований были предоставлены на совместной презентации ученых Южной обсерватории (ESO) и коллаборации EHT на YouTube.

Фото: ESO ESO

Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником «Стрелец А*». Астрофизики смогли разглядеть объект благодаря новым методам обработки данных — на это у ученых ушло пять лет.

Напомним, что проект EHT стартовал в апреле 2017 года. Тогда восемь обсерваторий в разных уголках Земли начали работать как один телескоп на длине волны 1,3 миллиметра. В сфере интересов этого проекта была черная дыра в центре галактики M87, а также черная дыра Стрелец A* в центре нашей галактики.