На востоке Китая найдены фрагменты эмбриона динозавра

На востоке Китая ученые обнаружили два фрагмента яйца с эмбрионом динозавра. Его назвали "малыш Ин". Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

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Динозавры, подобно птицам, вылуплялись из яиц. С конца XIX века в Китае и других странах нашли много окаменелых яиц, но среди них мало таких, в которых сохранились эмбрионы.

На востоке КНР в провинции Цзянси обнаружили именно такое яйцо. Его нашли в отложениях позднемелового периода возрастом примерно 66-72 млн лет. Яйцо имеет диаметр 9 см, вытянутую форму и, как предполагают ученые, принадлежит утконосому динозавру. Если исследователи правы, то это самый полный и хорошо сохранившийся эмбрион утконосого динозавра.