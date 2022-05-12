В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Samsung показала телефон с выдвижным экраном

Мария Иванова

По сообщению портала Gizmochina.com, в Интернет утекли первые фотографии рабочих прототипов Samsung Galaxy Slide Z — экспериментального смартфона, оснащенного выдвижным экраном. Samsung представила их посетителям выставки Display Week 2022.

Samsung показала телефон с выдвижным экраном
Фото: Gizmochina.comGizmochina.com

Сам производитель называет это инженерное решение «вертикальным выдвижным дизайном». При желании верхнюю половину AMOLED-дисплея Galaxy Slide Z можно разложить — в этом состоянии соотношение сторон экрана изменится с 16:9 на 22:9.

Samsung считает, что такая конструкция экрана обеспечит комфорт при чтении новостной ленты или просмотре видео. Несмотря на необычный дизайн, смартфон получился более тонким, чем складные аналоги, и спокойно помещается в карман в сложенном виде.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители