Samsung показала телефон с выдвижным экраном

По сообщению портала Gizmochina.com, в Интернет утекли первые фотографии рабочих прототипов Samsung Galaxy Slide Z — экспериментального смартфона, оснащенного выдвижным экраном. Samsung представила их посетителям выставки Display Week 2022.
Сам производитель называет это инженерное решение «вертикальным выдвижным дизайном». При желании верхнюю половину AMOLED-дисплея Galaxy Slide Z можно разложить — в этом состоянии соотношение сторон экрана изменится с 16:9 на 22:9.
Samsung считает, что такая конструкция экрана обеспечит комфорт при чтении новостной ленты или просмотре видео. Несмотря на необычный дизайн, смартфон получился более тонким, чем складные аналоги, и спокойно помещается в карман в сложенном виде.