Samsung показала телефон с выдвижным экраном

По сообщению портала Gizmochina.com, в Интернет утекли первые фотографии рабочих прототипов Samsung Galaxy Slide Z — экспериментального смартфона, оснащенного выдвижным экраном. Samsung представила их посетителям выставки Display Week 2022.

Фото: Gizmochina.com Gizmochina.com

Сам производитель называет это инженерное решение «вертикальным выдвижным дизайном». При желании верхнюю половину AMOLED-дисплея Galaxy Slide Z можно разложить — в этом состоянии соотношение сторон экрана изменится с 16:9 на 22:9.