У Apple Watch появился серьезный конкурент от Google

В рамках пресс-конференции Google I/O одноименная IT-корпорация представила первые в своей истории «умные» часы, которые получили название Pixel Watch. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Фото: The Verge The Verge

Как и предполагалось ранее, Pixel Watch получили металлический корпус с круглым экраном и силиконовым ремешком. Вместе тем подтвердились слухи и о том, что устройство Google получит крутящуюся функциональную кнопку, схожую с Digital Crown, которая используется в Apple Watch.

Как и в случае с Pixel 7 и Pixel 7 Pro, презентация Pixel Watch ограничилась лишь короткой демонстрацией внешнего вида устройства. Подробности о спецификациях устройства и особенностях программной платформы Wear OS 3 IT-корпорация не раскрыла.