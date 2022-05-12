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10 минут назад

У Apple Watch появился серьезный конкурент от Google

Газета.Ru

В рамках пресс-конференции Google I/O одноименная IT-корпорация представила первые в своей истории «умные» часы, которые получили название Pixel Watch. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

У Apple Watch появился серьезный конкурент от Google
Фото: The VergeThe Verge

Как и предполагалось ранее, Pixel Watch получили металлический корпус с круглым экраном и силиконовым ремешком. Вместе тем подтвердились слухи и о том, что устройство Google получит крутящуюся функциональную кнопку, схожую с Digital Crown, которая используется в Apple Watch.

Как и в случае с Pixel 7 и Pixel 7 Pro, презентация Pixel Watch ограничилась лишь короткой демонстрацией внешнего вида устройства. Подробности о спецификациях устройства и особенностях программной платформы Wear OS 3 IT-корпорация не раскрыла.

Также Google не опубликовала информацию о стоимости устройства и дате его релиза. Скорее всего, эта информация и другие подробности об устройстве будут обнародованы осенью в рамках еще одной ежегодной презентации компании.

Наука и техника,Google,Apple,
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