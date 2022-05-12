Honor представила бюджетный смартфон

Как сообщает портал Gizmochina.com, китайская компания Honor представила на родине новый смартфон среднего ценового сегмента — Honor Play 30 5G. На лицевой панели телефона будет каплевидный вырез для фронтальной камеры, а на задней — 13-мегапиксельный блок камер вроде того, которым оснащены iPhone.

Фото: Honor Honor

Honor Play 30 5G создан на базе процессора Snapdragon 480 Plus. Объем оперативной памяти варьируется от 4 ГБ до 8 ГБ LDDR4x в зависимости от версии; в качестве операционной системы смартфон использует Android 11 с предустановленным плагином Magic UI 5.0. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюймов (20:9) при разрешении экрана 900р.