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10 минут назад

Honor представила бюджетный смартфон

Мария Иванова

Как сообщает портал Gizmochina.com, китайская компания Honor представила на родине новый смартфон среднего ценового сегмента — Honor Play 30 5G. На лицевой панели телефона будет каплевидный вырез для фронтальной камеры, а на задней — 13-мегапиксельный блок камер вроде того, которым оснащены iPhone.

Honor представила бюджетный смартфон
Фото: HonorHonor

Honor Play 30 5G создан на базе процессора Snapdragon 480 Plus. Объем оперативной памяти варьируется от 4 ГБ до 8 ГБ LDDR4x в зависимости от версии; в качестве операционной системы смартфон использует Android 11 с предустановленным плагином Magic UI 5.0. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюймов (20:9) при разрешении экрана 900р.

Информации о дате начала продаж и ориентировочной цене пока нет, однако Gizmochina отмечает, что новинка поступит в магазины в четырех расцветках — синей, золотой, черной и белой.

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