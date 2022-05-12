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24 минуты назад

Обнаружена звезда с рекордным количеством элементов

Lenta.ru

Астрономы Мичиганского университета обнаружили звезду с рекордным количеством элементов в составе. Изучение этих веществ позволит ученым понять быстрый процесс захвата нейтронов (r-процесс), один из ключевых способов создания тяжелых элементов во Вселенной. Выводы наблюдений описаны в препринте в репозитории arXiv.

Астрономы обнаружили звезду с рекордным количеством элементов в составе
Фото: ТАССТАСС

В результате наблюдений специалисты смогли идентифицировать 65 элементов в звезде HD 222925, располагающейся в галактике Млечный Путь. Из них 42 вещества оказались тяжелыми элементами, среди них: селен, серебро, теллур, платина, золото и торий, которые редко находятся в звездах.

По предварительным оценкам специалистов, обнаруженные элементы образовались либо в сверхмассивных новых, либо в результате слияния нейтронных звезд в ранней Вселенной. В результате взрыва материалы были выброшены в космос, где позднее преобразовались в звезду.

В мае астрономы Массачусетского технологического института зафиксировали в созвездии Волопаса редкий вид пульсара «черная вдова», который представляет собой древнейшую тройную звездную систему.

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