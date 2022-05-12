Apple вылетела из топ-3 и уступила Realme

В апреле китайские смартфоны Realme вошли в тройку лидеров по продажам в России, вытеснив Apple. На первом и втором местах все также Samsung и Xiaomi. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным ритейлеров, в апреле продажи смартфонов на российском рынке упали на 30%. Первое место сохранил Samsung с долей 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%, на третьем с долей 11,2% оказался Realme. Смартфоны Apple заняли четвертое место (10,3%) на пятом — Honor (5,7%).

По мнению вице-президента по закупкам и развитию «Связного» Михаила Догадина, падение рынка смартфонов связано с желанием россиян придержать накопления. Также на продажах негативно сказываются «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой».

При этом ритейлеры отмечают, что поставки техники продолжаются, но уже не в тех объемах, что были раньше. Дистрибуторы стараются аккуратно закупать товар, чтобы в случае падения курса рубля и стабилизации на этом уровне не остаться с дорогим товаром на складе.

Как удалось выяснить изданию, поставки Xiaomi и Realme сохраняются, а вот запасов iPhone на складах при текущем спросе хватит на 2-3 месяца.