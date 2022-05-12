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1 час назад

Россияне чаще всех в мире сталкиваются с вирусами для смартфонов

Ferra.ru

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что 27,3% от всех пользователей в мире, пострадавших от проникновения на смартфон вирусов, это россияне. То есть российские пользователи чаще всех в мире сталкиваются с мобильными вирусами.

Россияне чаще всех в мире сталкиваются с вирусами для смартфонов
Фото: ferra.ruferra.ru

Как отмечается, в основном россияне сталкиваются с троянцами — вирусами, которые незаметно оформляют платные подписки на вполне легитимные услуги. Такие вирусы запрашивают некоторые права, но по факту перехватывают коды подтверждения, приходящие в СМС, и автоматически оформляют платные подписки.

Причём в Google Play попадаются вирусы, маскирующиеся под приложения для восстановления удалённых файлов, редактирования фотографий и видео, сканирования документов и другие, и этому зловреду достаточно номера телефона, который запрашивается якобы для регистрации. Но потом, при введении пользователем номера телефона и нажатии кнопки «Войти», вирус начинает списывать деньги с телефона.

Также нередко подобное вирусное ПО оформляет платные подписки на несуществующие услуги, придуманные мошенниками.

Эксперты «Лаборатории Касперского» советуют устанавливать приложения только из Google Play и других официальных источников. Важно всегда обращать внимание на дату размещения приложения в магазине и отзывы.

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