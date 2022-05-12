Эксперт раскрыл секрет правильной зарядки ноутбуков

Эксперт Муреева: правильная температура способна продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке.

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Соблюдение правильного температурного режима способно продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт компании Itel Светлана Муреева.

По словам Муреевой, главным «врагом» аккумуляторов является высокая температура, поскольку при сильном нагреве в них запускаются необратимые термические изменения. При этом, отметила Муреева, высоких температур элемент питания может достичь даже при обычном использовании устройства – без дополнительных воздействий вроде прямых солнечных лучей.

«Ноутбуки нагреваются при высокой нагрузке на процессор и отсутствии хорошей вентиляции, поэтому лучше пользоваться подставкой с вентиляторами. Сам процесс зарядки тоже нагревает батарею, поэтому при высоких нагрузках её можно на время отключить. Не стоит оставлять ноутбук на солнце – АКБ может нагреться до неприемлемых значений», – поделилась эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, не стоит переживать из-за того, что компьютер слишком долго находится на зарядке. По ее словам, современные системы контроля электропитания в ноутбуках не позволяют зарядится аккумулятору сильнее, чем нужно.