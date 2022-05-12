В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
36 минут назад

Раскрыт секрет правильной зарядки ноутбуков

Газета.Ru

Эксперт Муреева: правильная температура способна продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке.

Эксперт раскрыл секрет правильной зарядки ноутбуков
Фото: Газета.руГазета.ру

Соблюдение правильного температурного режима способно продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт компании Itel Светлана Муреева.

По словам Муреевой, главным «врагом» аккумуляторов является высокая температура, поскольку при сильном нагреве в них запускаются необратимые термические изменения. При этом, отметила Муреева, высоких температур элемент питания может достичь даже при обычном использовании устройства – без дополнительных воздействий вроде прямых солнечных лучей.

«Ноутбуки нагреваются при высокой нагрузке на процессор и отсутствии хорошей вентиляции, поэтому лучше пользоваться подставкой с вентиляторами. Сам процесс зарядки тоже нагревает батарею, поэтому при высоких нагрузках её можно на время отключить. Не стоит оставлять ноутбук на солнце – АКБ может нагреться до неприемлемых значений», – поделилась эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, не стоит переживать из-за того, что компьютер слишком долго находится на зарядке. По ее словам, современные системы контроля электропитания в ноутбуках не позволяют зарядится аккумулятору сильнее, чем нужно.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как правильно определять фейковые фотографии в новостях.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители