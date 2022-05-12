Google презентовала новое приложение для смартфонов на Android

На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания презентовала новое приложение для смартфонов на Android, которая заменит Google Pay.

Речь идёт о «гугловском» аналоге Wallet на айфонах. Приложение получило название Google Wallet. С его помощью пользователи смогут хранить на смартфоне банковские и транспортные карты, билеты, посадочные талоны, сертификаты о вакцинации и другие документы. Отмечается, что в будущем в Google Wallet добавят возможность хранения удостоверения личности и карт доступа в номер отеля.