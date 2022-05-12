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12 мая

В смартфонах на Android появится функция Google Wallet

Ferra.ruиещё 1

На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания презентовала новое приложение для смартфонов на Android, которая заменит Google Pay.

Google презентовала новое приложение для смартфонов на Android
Фото: ferra.ruferra.ru

Речь идёт о «гугловском» аналоге Wallet на айфонах. Приложение получило название Google Wallet. С его помощью пользователи смогут хранить на смартфоне банковские и транспортные карты, билеты, посадочные талоны, сертификаты о вакцинации и другие документы. Отмечается, что в будущем в Google Wallet добавят возможность хранения удостоверения личности и карт доступа в номер отеля.

Wallet заменит Google Pay в качестве средства бесконтактных платежей. Пользователи Android-устройств получат новую функцию в течение недели в 40 странах мира. Скорее всего, российские пользователи получат Google Wallet позже.

Наука и техника,Google,
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