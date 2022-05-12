Ученые впервые зафиксировали рентгеновский взрыв на белом карлике

Выявить космическое явление удалось на рентгеновский телескоп eROSITA, который в настоящее время находится в космосе в 1,5 миллиона километров от Земли и с 2019 года ведет исследовательскую деятельность по поиску рентгеновских лучей. В июле 2020 года он обнаружил сильное рентгеновское излучение в небе, которое стало совершенно незаметно за четыре часа до этого, а затем спустя еще четыре часа исчезло. Это означает, что рентгеновская вспышка продолжалась менее восьми часов.