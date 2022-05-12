Состоялся анонс нового бюджетного смартфона Pixel 6a

На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2022 компания представила среднебюджетный смартфон Pixel 6a. Устройство выглядит так же, как прошлогодние Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новый смартфон является их более бюджетной версией — стоить устройство будет $500 (около 30 тыс. руб.)
Устройство оснащено 6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, восьмиядерным процессором Google Tensor, оперативной памятью 6 ГБ, а также хранилищем 128 ГБ. Для покупки доступы модели в трех цветах: черный, мятный, серебристый.
Отмечается, что компания оставила в смартфоне все функции и возможности прошлогодних флагманов. Google также обещает пять лет обновлений безопасности системы, три года эксклюзивных Android-обновлений.
Предзаказы на смартфон откроются 21 июля, полноценные продажи начнутся 28 июля. Компания также показала тизеры будущих смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro, презентация которых должна пройти в октябре этого года.