Twitter представил игру, призванную разобраться в правилах платформы

Во вторник Twitter представил игру, призванную помочь пользователям разобраться в политике конфиденциальности платформы.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Игра Twitter Data Dash рассказывает о том, как вы и ваша собака Дейта преодолеваете различные препятствия вокруг PrivaCity. Игра представляет собой двухмерный платформер в конфетных тонах. Вам и вашему верному щенку нужно перемещаться по четырем различным разросшимся локациям в PrivaCity, избегая злодеев и собирая кости - процесс, который, как обещает игра, "поможет вам лучше понять политику конфиденциальности (Twitter, - прим. ред)".

Ваша цель на первом уровне - провести своего щенка по крошечному городку в поисках спрятанных костей, избегая при этом рекламы, изображаемой розовыми кошками, одетыми в очаровательные кошачьи билборды.