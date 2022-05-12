Google Chrome позволит скрывать данные банковской карты при оплате

Google добавит в свой браузер Chrome новую функцию Virtual Card Numbers. Она позволит создавать одноразовую виртуальную платёжную карту при проведении платежа.

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Как рассказал глава отдела коммерции Google Билл Реди, функция создана для безопасности пользователей Chrome. При выборе способа оплаты среди прочих можно будет выбрать создание одноразовой виртуальной карты. При этом использовать её можно будет и для повторяющихся платежей.

Сначала деньги будут приходить с реальной карты на временную, а затем уже перечисляться продавцу.