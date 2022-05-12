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1 час назад

Google Chrome позволит скрывать данные вашей банковской карты при оплате товаров и услуг

Ferra.ruиещё 2

Google добавит в свой браузер Chrome новую функцию Virtual Card Numbers. Она позволит создавать одноразовую виртуальную платёжную карту при проведении платежа.

Google Chrome позволит скрывать данные банковской карты при оплате
Фото: ferra.ruferra.ru

Как рассказал глава отдела коммерции Google Билл Реди, функция создана для безопасности пользователей Chrome. При выборе способа оплаты среди прочих можно будет выбрать создание одноразовой виртуальной карты. При этом использовать её можно будет и для повторяющихся платежей.

Сначала деньги будут приходить с реальной карты на временную, а затем уже перечисляться продавцу.

В любом случае пользователь может не беспокоиться о сохранности своих платёжных данных в случае взлома сервиса.

Наука и техника,Google,
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