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8 минут назад

Перечислены самые выгодные для перепродажи смартфоны

Lenta.ru

Смартфоны Apple оказались наиболее выгодными при перепродаже. Это следует из отчета сервиса по продаже смартфонов SellCell.

Названы самые выгодные для перепродажи смартфоны
Фото: ТАССТАСС

Специалисты компании проанализировали стоимость новых девайсов, которые были реализованы с помощью сервиса, и перечислили самые выгодные для перепродажи аппараты. Оказалось, что с момента выхода в продажу флагманский телефон Samsung Galaxy S22 потерял в цене в среднем 47 процентов, а Google Pixel — 42 процента от стартовой стоимости. При этом iPhone 13 подешевел примерно на 16 процентов.

Так, если базовый iPhone 13 был оценен в 799 долларов, то спустя два месяца после релиза на рынке подержанных аппаратов его можно было купить на 124 доллара дешевле. Стоимость стартового iPhone 13 Pro за тот же период снизилась на 164 доллара, iPhone 13 Pro Max — на 52 доллара. Лидер антирейтинга Samsung Galaxy S22+ за два месяца обесценился на 57,5 процента. На основе данной информации составители топа назвали iPhone самыми выгодными телефонами для перепродажи.

«Как мы уже знаем, iPhone является чемпионом, когда речь идет о сохранении стоимости, по-видимому, избегая нокаутирующих ударов, которые поразили Galaxy S22 и Pixel 6», — подчеркнули авторы.

В конце ноября представители сервиса SellCell заявили, что новые iPhone 13 сохранили рекордный процент от своей стоимости спустя два месяца после выхода на рынок. Аппараты подешевели всего на 25,5 процента относительно первоначальной цены.

Наука и техника,Google,
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