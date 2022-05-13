В России создали робота для спасения астронавтов в космосе

В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева представили проект роботизированного комплекса для автоматического спасения космонавта в открытом космосе, говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

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Как отмечается, речь идет об устройстве, которое будет использоваться в ситуации, когда астронавт оказался в вакууме без страховочного крепления к борту космической станции.

«Специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от станции космонавтом и возьмет его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром», – пояснили специалисты.

В состав комплекса входит автоматизированная система управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическая лебедка с запасом спасательного троса, а также устройство отделения наноспутника и сам наноспутник. Спасательный трос располагается на заднем по траектории полета торце оборудования, на переднем находится стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, которые передают картинку в космический корабль.

Самарские ученые намерены обратиться в Роскосмос с инициативой включить их разработку в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет сменить МКС.