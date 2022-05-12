Марсоход «Чжуронг» готовится к зимовке на Красной планете

Ровер КНР трудится в огромном бассейне Равнины Утопии в течение 347 марсианских дней. За это время он преодолел расстояние в 1921 метр, исследуя поверхность Марса, согласно обновлению, опубликованному 6 мая 2022 года.
Однако теперь марсоход получает меньше энергии от солнца, поскольку в северном полушарии Марса наступила зима.
Чтобы компенсировать расход энергии, команда инженеров ровера «Чжуронг» отрегулировала угол наклона солнечных панелей для максимального получения солнечного света и сократила время работы марсохода. Теперь «Чжуронг» будет дольше находиться в спящем режиме. Ожидается, что самый холодный период в районе, где работает ровер КНР, наступит в июле.