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48 минут назад

Марсоход «Чжуронг» готовится к зимовке на Красной планете

Naked-Science.ru

Ровер КНР трудится в огромном бассейне Равнины Утопии в течение 347 марсианских дней. За это время он преодолел расстояние в 1921 метр, исследуя поверхность Марса, согласно обновлению, опубликованному 6 мая 2022 года.

Марсоход «Чжуронг» готовится к зимовке на Красной планете
Фото: аррарр

Однако теперь марсоход получает меньше энергии от солнца, поскольку в северном полушарии Марса наступила зима.

Чтобы компенсировать расход энергии, команда инженеров ровера «Чжуронг» отрегулировала угол наклона солнечных панелей для максимального получения солнечного света и сократила время работы марсохода. Теперь «Чжуронг» будет дольше находиться в спящем режиме. Ожидается, что самый холодный период в районе, где работает ровер КНР, наступит в июле.

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