В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Марсоход Curiosity сфотографировал похожий на рукотворный "вход" в скалу

Газета.Ru

Снимок, полученный 7 мая камерой Mastcam-Z, установленной на борту марсохода NASA Curiosity, выявил довольно интересную особенность в марсианских скалах, на геологическом объекте, известном как склон Фронтон Гринхью: нечто, похожее на идеально вырезанный дверной проем, необычно выглядящий среди марсианских ландшафтов. Изображение этой геологической особенности способно вдохновить на создание научно-фантастических фильмов о порталах, ведущих в другие вселенные, либо о туннелях к центру планеты, пишет издание Science Alert, называя это открытие «жутковатым».

Марсоход Curiosity сфотографировал похожий на рукотворный «вход» в скалу
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS/NeV-TNASA/JPL-Caltech/MSSS/NeV-T

Тем не менее, комментаторы с форума Reddit указали на то, что это, вероятно, всего лишь трещина, образовавшаяся при сдвиге каменных пластов, отломившаяся часть скалы, не выдержавшая внутреннего напряжения, возможно, возникшего в результате одного или двух марсотрясений. Крупное марсотрясение произошло 4 мая 2022 года, и ученые все еще работают над тем, чтобы точно определить, где именно оно произошло и какие последствия вызвало.

Более того, в то время, как скальное образование, похожее на дверь, может казаться величиной с человека или больше, на самом деле возможно, что в реальной жизни его высота составляет всего лишь несколько сантиметров — по этой картинке трудно судить достоверно.

Наука и техника,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители