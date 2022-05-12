Китайский марсоход обнаружил следы воды на месте посадки

Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил доказательства того, что вода оставалась на Марсе в жидком виде гораздо дольше, чем думали ранее. Считается, что Марс был влажным по крайней мере 3 млрд лет назад — во время так называемого гесперийского периода, названного по имени плато Гесперид, — а позже стал сухим и холодным. Однако новое исследование представляет доказательства присутствия большого количества воды на Марсе всего 700 млн лет назад, вплоть до нынешнего, амазонского периода. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances.

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«Чжужун», названный по имени китайского бога огня, совершил посадку на обширной равнине в северном марсианском полушарии под названием Утопия 15 мая 2021 года, поблизости от того места, куда в 1976 году прибыл посадочный модуль NASA Viking 2. Основная миссия марсохода, которая продолжалась три месяца, заключалась в поиске следов древней марсианской жизни. Марсоход продолжает исследовать место своей посадки и отправлять информацию на орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» — «Вопросы к небу», — вращающийся вокруг планеты.

Данные, полученные марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне Утопия была вода в то время, когда он уже должен был быть сухим и холодным.

«Самым важным и неожиданным является то, что мы обнаружили гидратированные минералы на месте высадки, расположенной на территории, относящейся к амазонскому периоду, и эти гидратированные минералы являются индикаторами водной активности, в том числе присутствия подземных вод», — заявил ведущий автор исследования Лю Ян из Китайской академии наук.