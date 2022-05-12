Российские ученые создали «неубиваемую» защиту для экранов смартфонов

Российские исследователи разработали специальную пленку со свойствами регенерации, которую можно использовать для защиты экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров. Об этом со ссылкой на ученых консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алферовского университета и специалистов Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщило издание «Известия».

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Пленка состоит из люминофоров, вещества, которое преобразует поглощаемую энергию в световое излучение. По словам профессора кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регины Исламовой, одним из важных свойств изделий из этого материала является самовосстановление.

«В случае механического повреждения их достаточно снять с дисплея и нагреть до 100 °C. Пригодится такой метод починки и для порезанных или разбитых экранов», – сказала она.

По данным разработчиков, потенциально такие решения могут использоваться в мониторах компьютеров, телевизоров и смартфонов. Однако ученые не уточняют, когда именно это случится, поскольку технологии требуется серьезная доработка. Как минимум, предстоит решить проблему неполной прозрачности таких пленок.