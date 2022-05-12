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1 час назад

Nokia воскресит легендарный телефон

Lenta.ruиещё 1

Nokia может выпустить новую версию легендарного телефона N73. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

Nokia воскресит легендарный телефон
Фото: EPAEPA

Как стало известно инсайдерам компании, HMD Global, которая имеет лицензию на выпуск смартфонов под брендом Nokia, собралась воскресить очередной популярный в нулевых телефон. В сети появилась информация об устройстве Nokia N73, которое является обновленной версией одноименного девайса, выпущенного в 2006 году.

Точные характеристики гаджета не раскрываются, однако источники сообщили, что аппарат будет иметь рекордную камеру с пятью объективами. Основной сенсор смартфона получит разрешение 200 мегапикселей. Сроки выхода и ориентировочная стоимость аппарата неизвестны.

Последним аппаратом Nokia с пятью камерами оказался смартфон 9 PureView, который появился в марте 2019 года. Оригинальная модель Nokia N73 вышла в августе 2006 года. Телефон получил физическую клавиатуру, 2,4-дюймовый цветной TFT-экран, 42 мегабайта оперативной и 64 мегабайта встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 3 мегапикселя, Bluetooth 2.0 и инфракрасный порт. Культовый в определенных кругах девайс работал под управлением операционной системы Symbian 9.1.

В конце июля 2021 года HMD Global перевыпустила под брендом Nokia очередной раритетный телефон. Им оказался Nokia 6310, оригинальная версия которого вышла в 2001 году.

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