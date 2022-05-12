В NASA придумали план для доставки астронавтов на МКС

NASA планирует поочередно использовать космические корабли компаний SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.
Его цитирует ТАСС. По его словам, оба корабля также "полностью отвечают требованиям" NASA по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета к орбитальной станции, так и во время их нахождения на борту МКС. Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, 19 мая ожидает испытательный запуск, на этот раз с экипажем.
Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации пока не утвердило соглашение о перекрестных полетах астронавтов из США и российских космонавтов на космических кораблях NASA и "Роскосмоса". Ранее руководитель NASA Билл Нельсон заявил, что отношения между американскими астронавтами и российскими космонавтами продолжают быть профессиональными.
По его словам, США рассчитывают на сотрудничество с Россией по Международной космической станции по крайней мере до 2030 года.