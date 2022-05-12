В NASA придумали план для доставки астронавтов на МКС

NASA планирует поочередно использовать космические корабли компаний SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

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Его цитирует ТАСС. По его словам, оба корабля также "полностью отвечают требованиям" NASA по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета к орбитальной станции, так и во время их нахождения на борту МКС. Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, 19 мая ожидает испытательный запуск, на этот раз с экипажем.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации пока не утвердило соглашение о перекрестных полетах астронавтов из США и российских космонавтов на космических кораблях NASA и "Роскосмоса". Ранее руководитель NASA Билл Нельсон заявил, что отношения между американскими астронавтами и российскими космонавтами продолжают быть профессиональными.