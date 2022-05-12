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23 минуты назад

Маска заподозрили в сокрытии данных о покупке акций Twitter ради выгоды

Lenta.ruиещё 1

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила нового главу Twitter Илона Маска в том, что тот скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене, что позволило бы ему продолжать выгодно скупать их по более дешевой цене, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Маска заподозрили в мошенничестве при покупке Twitter
Фото: ТАССТАСС

В статье сказано, что данные о том, что Маск приобрел порядка девяти процентов акций Twitter, появились 4 апреля, что является гораздо более поздней датой, когда он должен был раскрыть эту финансовую информацию. Отмечается, что в случае покупки пяти и более процентов акций публичной компании инвестор должен уведомить об этом комиссию в течение 10 дней. По данным аналитиков, замалчивание предпринимателем данной информации помогло ему сэкономить на покупке Twitter более 143 миллионов долларов.

Ранее Илон Маск пообещал вернуть бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,Дональд Трамп,
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