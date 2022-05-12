Маска заподозрили в мошенничестве при покупке Twitter

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила нового главу Twitter Илона Маска в том, что тот скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене, что позволило бы ему продолжать выгодно скупать их по более дешевой цене, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье сказано, что данные о том, что Маск приобрел порядка девяти процентов акций Twitter, появились 4 апреля, что является гораздо более поздней датой, когда он должен был раскрыть эту финансовую информацию. Отмечается, что в случае покупки пяти и более процентов акций публичной компании инвестор должен уведомить об этом комиссию в течение 10 дней. По данным аналитиков, замалчивание предпринимателем данной информации помогло ему сэкономить на покупке Twitter более 143 миллионов долларов.