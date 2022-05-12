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2 часа назад

Google анонсировала флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Газета.Ruиещё 2

На прошедшей конференции Google I/O американский IT-гигант Google впервые показал официальные изображения новых флагманских смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Google показала свои самые лучшие телефоны: Pixel 7 и Pixel 7 Pro
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизайн новых устройств сильно схож с внешним видом моделей прошлого года. Единственное различие устройств заключается в оформлении блока камер. Если в Pixel 6 и 6 Pro объективны были прикрыты единым куском стекла, то в Pixel 7 и 7 Pro модули визуально разделены. Пространство между ними заполняет панель из алюминия, которая плавно соединяется с рамой устройства.

Также стало известно, что Google в очередной раз переработала цветовую гамму смартфонов. Модели 2022 года выйдут в белом, сером, зеленом и черном цветах, тогда как в прошлом году на выбор предлагался еще розовый цвет.

Что надо знать об Android 13: все функции новой ОС от Google

Google не стала раскрывать характеристики устройств, однако отметила, что они получат фирменные процессоры Tensor нового поколения. Кроме того, стало известно, что Pixel 7 и 7 Pro будут продаваться с новейшей версией ОС – Android 13.

Наука и техника,Google,
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