Google показала свои самые лучшие телефоны: Pixel 7 и Pixel 7 Pro

На прошедшей конференции Google I/O американский IT-гигант Google впервые показал официальные изображения новых флагманских смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дизайн новых устройств сильно схож с внешним видом моделей прошлого года. Единственное различие устройств заключается в оформлении блока камер. Если в Pixel 6 и 6 Pro объективны были прикрыты единым куском стекла, то в Pixel 7 и 7 Pro модули визуально разделены. Пространство между ними заполняет панель из алюминия, которая плавно соединяется с рамой устройства.

Также стало известно, что Google в очередной раз переработала цветовую гамму смартфонов. Модели 2022 года выйдут в белом, сером, зеленом и черном цветах, тогда как в прошлом году на выбор предлагался еще розовый цвет.